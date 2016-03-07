Хиддинк: «Челси» – неуступчивый аутсайдер во встрече с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» заявил, что его подопечные будут аутсайдерами данной игры. Напомним, в первой встрече парижане на своем поле одержали победу со счетом 2:1.

«Мы аутсайдеры в этой встрече, это характерно для всего сезона, который команда проводит, в особенности это касается его первой половины. Сейчас футболисты стали играть значительно увереннее, но мы не фавориты в этом матче. Вы можете взглянуть на «ПСЖ», – хотя у нас тоже очень сильная команда, – но они могут позволить дать отдохнуть пяти, шести или семи игрокам перед матчем с нами. Мы будем очень неуступчивым аутсайдером в этой игре», – рассказал Хиддинк.