Ребров: «Впереди еще 11 игр, много важных матчей»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров не придает большого значения поражению в матче с ЦСКА (0:1).

«Мы готовились не только к этому матчу, хотя понятно, что дерби всегда стоит особняком. Готовились ко второй половине чемпионата. Впереди еще 11 игр, много важных матчей. Некогда переживать. Сейчас не по себе и грустно. Но если носы повесим, то что будет дальше?

Надо обыгрывать «Амкар» и «Анжи», у нас есть конкретные задачи. Нужно спокойно проанализировать случившееся», — сказал Ребров.