Артем Ребров: «Спартак» проиграл ЦСКА по делу, но нельзя сказать, что кто-то не старался»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о матче 19-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (0:1), отметив, что армейцы полностью переиграли красно-белых.

«Как бы непросто это ни было признавать, ЦСКА выиграл по делу. Нужно с мужеством это принять.

Физически мы нормально выглядели. Хоть поле и было тяжелое, команда физически справилась. Проиграли именно по игре.

Посмотрите на статистику: удары, угловые – во всех аспектах проиграли. Моментов практически не создали. При этом нельзя сказать, что кто-то не старался, не бежал», – сказал Ребров.

Напомним, после сегодняшнего поражения «Спартак» опустился на седьмую строчку в таблице.