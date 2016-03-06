Мостовой: «Спартак» может воспользоваться ошибками ЦСКА в обороне, которые время от времени случаются»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, какой результата он ждет от грядущего матча красно-белых против столичного ЦСКА в 19 туре чемпионата России.

«Мне кажется, что «Спартак» не проиграет, хотя многие эксперты со мной не согласятся. Все говорят, что ЦСКА – фаворит, превосходящий красно-белых в статистике и сыгранности. Плюс армейцы уже успели сыграть официальный матч. Но я думаю, что у «Спартака» достаточно хороший подбор игроков в атаке, чтобы воспользоваться ошибками ЦСКА в обороне. Они время от времени случаются.

Матч ЦСКА – «Спартак», надеюсь, получится результативным и живым. Первые матчи 19 тура РФПЛ в исполнении наших клубов получились не самыми веселыми. За просмотром некоторых даже хотелось уснуть. Это странно, потому что поля выглядели совсем неплохо для этого времени года. В связи с этим жду от дерби результативной ничьи со счетом – (2:2)», - сказал Мостовой.