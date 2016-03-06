Пономарев: «В дерби победит тот, кто будет больше двигаться»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что исход матча 19 тура российской Премьер-лиги между московскими армейцами и «Спартаком» предрешит физическое состояние команд.

«Внимательно наблюдал за выступлениями армейцев в товарищеских играх. Команда мне очень понравилась, я увидел добротную игру. К тому же, практически полностью сохранен прошлогодний состав. Да, в конце первого круга чемпионата было много неудач. Но такие периоды бывают у каждой команды.

Широков неплохо провел последние игры. Думаю, что мы сегодня его увидим в стартовом составе. Не обязательно, чтобы Рома забил «Спартаку». Главное, чтобы он хорошо сыграл и регулировал темп игры. На это, наверное, и Леонид Слуцкий надеется. Конечно, все будет зависеть от физического состояния всей команды. Победит тот, кто будет больше двигаться.

Команде Дмитрия Аленичева будет тяжело. У ЦСКА приличная оборона и линия полузащиты. Конечно, одному Мусе тяжеловато будет разбегаться. Но средняя линия будет подтягиваться в нападение и сделает свое дело. Для «Спартака» матч с ЦСКА будет во многом определяющим. Их дальнейшая судьба зависит от этой встречи. Если команда удачно сыграет, то у них появится стимул и желание продолжать борьбу за высокие места в чемпионате», - отметил Пономарев.