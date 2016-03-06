Червиченко: «Спартак» выглядит слабее ЦСКА практически во всех компонентах»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и столичным ЦСКА.

«Надеюсь, что «Спартак» не проиграет и проявит характер. Если говорить объективно, то «Спартак» выглядит слабее ЦСКА практически во всех компонентах. Но что касается характера и желания победить, то красно-белые в этом не отстают.

В предстоящем матче у «Спартака» хорошие шансы наконец-таки отличиться с игры за последние два с половиной года. Новая связка Мельгарехо — Промес хороша, она поможет команде проявить себя. Кто-то из них забьет ЦСКА. Будет забито минимум три мяча. Поставлю на ничью – (2:2)», - сказал Червиченко.