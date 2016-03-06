Карпин: «Многие ждут победы ЦСКА, но я бы не был столь в этом уверен»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби с ЦСКА.

«Сложно что-то говорить про команды, которые два месяца не играли официальных матчей. ЦСКА сыграл на Кубок с «Уфой», но этого мало, чтобы сделать выводы о готовности команды. Тем более, что «Уфа» — не тот соперник, на фоне которого можно составить адекватное представление о силе ЦСКА. Так что в прогнозе буду отталкиваться от общих понятий.

Нужно понимать, что это дерби, а значит, здесь может быть любой результат. Многие ждут победы ЦСКА, но я бы не был столь в этом уверен. В принципиальных матчах «Спартак» может сыграть хорошо. А ЦСКА, судя по концовке первой части сезона, совсем не является непобедимым. Кто сильнее усилился, тоже вопрос. ЦСКА приобрел Широкова, который уже забивает за новую команду, но при этом лишился Думбия. «Спартак» же купил Мельгарехо, хорошо выступающего по меркам РФПЛ.

Я бы поставил здесь на ничью. Никто не захочет проигрывать и команды разделят очки. Но сумеют при этом порадовать зрителей голами. Все-таки соберется полный стадион, что для российского футбола — нечастое явление», — заключил Карпин.