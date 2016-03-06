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  • Лепехин: «Краснодар» переживет непопадание в тройку, для «Зенита» это трагедия»

Лепехин: «Краснодар» переживет непопадание в тройку, для «Зенита» это трагедия»

6 марта 2016, 07:32
3

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результаты игры его бывшей команды с «Краснодаром» (0:0).

«Все игроки «Зенита» сыграли в своeм ключе и провели не худший, но и не лучший матч. Новички питерцев почти ничем не запомнились. Юрий Жирков отработал так же, как играл все последние годы в «Динамо». Александр Кокорин провел на поле слишком мало времени, чтобы чем-то отметиться. В составе «Краснодара» выделил бы нападающего Ари. Я давно наблюдаю за ним. Бразилец, бывает, проводит очень сильные матчи, но есть игры послабее. Сегодня он создал много проблем обороне соперника. Было видно, что защитники «Зенита» с трудом с ним справлялись.

Для питерцев эта потеря очков обиднее, чем для краснодарцев. Амбиции у «Зенита» намного серьезнее, чем у «быков». Непопадание в тройку для команды Виллаш-Боаша станет трагедией, а «Краснодар» спокойно это переживет», — заключил Лепехин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Зенит
Комментарии (3)
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ФК Зенит всея Руси
1457240773
В общем, достаточно разумно всё сказал. Сезон для нас начинается не в привычном русле.
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REDWHITE_
1457241555
для Зеньки 6-е место будет родным
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никита голоян
1457249221
хватит сидеть на народном газе
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