Виллаш-Боаш: «Команды великолепно сыграли в защите. Ломбертс и Нету провели один из лучших матчей»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о матче 19-го тура, в котором его подопечные сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

«Сегодня встречались две очень хорошие команды, это был достаточно сильный матч. Кто бы забил гол, тот и одержал бы победу, но никому это не удалось. Можно сказать, что обе команды великолепно сыграли в защите, чего нельзя сказать о нападении. Хотя шансы были у обеих команд. У нас были свои моменты.

Должен сказать, что Нету и Ломбертс провели один из своих лучших матчей, что я наблюдал в их исполнении, можно только поздравить их с сегодняшней игрой. Что касается травмы Гарая, то мы потеряли очень сильного защитника», – рассказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».