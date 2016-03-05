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  • Виллаш-Боаш: «Команды великолепно сыграли в защите. Ломбертс и Нету провели один из лучших матчей»

Виллаш-Боаш: «Команды великолепно сыграли в защите. Ломбертс и Нету провели один из лучших матчей»

5 марта 2016, 21:42
1

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мнением о матче 19-го тура, в котором его подопечные сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0).

«Сегодня встречались две очень хорошие команды, это был достаточно сильный матч. Кто бы забил гол, тот и одержал бы победу, но никому это не удалось. Можно сказать, что обе команды великолепно сыграли в защите, чего нельзя сказать о нападении. Хотя шансы были у обеих команд. У нас были свои моменты.

Должен сказать, что Нету и Ломбертс провели один из своих лучших матчей, что я наблюдал в их исполнении, можно только поздравить их с сегодняшней игрой. Что касается травмы Гарая, то мы потеряли очень сильного защитника», рассказал Виллаш-Боаш в эфире телеканала «Наш Футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (1)
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APchelov
1457213457
Дама. А ведь Ломбертс недавно заявлял, что выиграем всё, и станем чемпионами. Сперва сделай-потом хвастай
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