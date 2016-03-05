Николай Левников: «Россия не участвует в эксперименте с видеоповторами»

Председатель комитета РФС по судейству и инспектированию Николай Левников заявил, что Россия не будет участвовать в эксперименте по введению видеоповторов, предназначенных для помощи судьям в сложных эпизодах. Отметим, данная практика будет введена не позже сезона-2017/18.

"Вы же знаете, что одобрен только эксперимент. Сейчас те страны, которые подали заявку, его проведут, и только после этого будет принято решение: как и каким образом он будет введен. Россия не участвует, мы не подавали заявку на участие в эксперименте. Так что нужно подождать", – сказал Левников.