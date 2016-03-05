Хиддинк: «Участие в Лиге Европы позволит нам задействовать молодых игроков»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что в случае попадания лондонского клуба в Лигу Европы, синие дадут шанс проявить себя молодым игрокам.

«Лично я считаю, что участие в Лиге Европы позволит задействовать молодых игроков. Я не хочу принижать значимость турнира, но будет хорошо дать игровое время молодежи. Мы уже пытались подключить к играм молодых игроков, и им это очень на пользу», – рассказал Хиддинк.

На данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ и отстает от пятой строчки, позволяющей пробиться в Лигу Европы, на восемь очков.