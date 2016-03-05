Веденеев: «Лига чемпионов? «Зениту» самое важное хорошо выступить в чемпионате»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев в преддверии матча 19-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» сделал прогноз на данную встречу.

«Сегодня жду от «Зенита» отличной игры. Надеюсь, что петербуржцы перед игрой с «Бенфикой» не будут экономить силы в матче с «Краснодаром», ведь сейчас для них самое важное хорошо выступить в чемпионате. Лигу чемпионов «Зенит» все равно пока что не способен выиграть. Думаю, сегодня «Краснодар» проиграет со счетом 0:1», – сказал Веденеев.

Отметим, что матч состоится сегодня в Краснодаре и начнется в 19:30 по мск.