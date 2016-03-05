Президент ФИФА Инфантино отправился на встречу на лоукостере

Президент ФИФА Джанни Инфантино пока что мало напоминает своего предшественника Зеппа Блаттера. Например, для своей поездки из Женевы в Бристоль 45-летний швейцарец избрал рейс компании EasyJet, специализирующейся на бюджетных перевозках.

«Это был самый простой и наилучший вариант для меня. Мы нормальные люди и должны вести себя как нормальные люди. Очевидно, что будут ситуации, когда мне, возможно, придется пользоваться частным самолетом, к примеру, если мне нужно будет посетить три страны за один день, но все в ФИФА должны работать, чтобы оптимизировать расходы. Мы должны посылать правильные сигналы», — заключил Инфантино.