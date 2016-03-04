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Ловчев: «Чемпионом станет «Зенит», ЦСКА финиширует вторым»

4 марта 2016, 14:41
28

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими ожиданиями от весенней заключительной части чемпионата России.

«Чемпионом станет или ЦСКА, или «Зенит». Понятно, что у армейцев есть семь очков преимущества, но я поставлю все же на Питер. «Зенит» лучше укомплектован, а ЦСКА уязвим из-за того, что есть зависимость от Мусы. Получит нигериец травму, и я не уверен, что Оланаре сумеет его полноценно заменить. Еще один важный плюс в пользу Питера – матч с ЦСКА «Зенит» проведет на своем стадионе.

Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов? ЦСКА. У меня нет сомнений, что ЦСКА не повторит того кошмарного спада, который случился в конце прошлого сезона. Армейцы могут потерять первое место, но ниже второго они не опустятся. «Ростов»? Все-таки у клубов было достаточно времени, чтобы оценить «Ростов» и теперь команду будут воспринимать уже очень серьезно. Там есть хорошие исполнители, классный тренер, но все же пока «Ростов» не ровня ни ЦСКА, ни «Зениту», - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Ловчев Евгений
Комментарии (28)
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Майор Дзагоев
1457091904
И тебе, и Зениту мечтать не вредно!
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Какеручи
1457093860
Курбан Бикеевич сидит такой смеется(муахаха) да да Зенит и ЦСКА))
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B_A_IV
1457096735
сглазить хочет.. неизвестно как завтра сыгррают а он уже про май всё знает
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REDWHITE_
1457096919
Ловчев конебомжей лбами столкнул))) аха-ха сейчас пуканы рваться будут)) А чемпионом будет Ростов)))
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CSKA №1
1457097100
Чемпион-ЦСКА!!!По-другому быть не может!!!!!Вперед!!!
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vgarakh
1457099682
Зря Ростов не воспринимаешь всерьез.
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ФК Зенит всея Руси
1457104573
Терпеть не могу когда Ловчев занимается предсказаниями. Он то сглазит - то накаркает, но добра никогда не жди. Пусть бы он лучше своему Спартаку чепионство предсказал, его ведь только ради этого в "экспертах" и держат!
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Taps
1457104692
Без всяких "экспертов" все знают : "Зенит"-чемпион !
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REDWHITE_
1457105906
О, как бомжар и коней накрыло))
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андрей андреев
1457171336
Английские гранды смеялись над Лестером-и все продули
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