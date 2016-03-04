Ловчев: «Чемпионом станет «Зенит», ЦСКА финиширует вторым»

Бывший футболист московского «Спартака», известный эксперт Евгений Ловчев поделился своими ожиданиями от весенней заключительной части чемпионата России.

«Чемпионом станет или ЦСКА, или «Зенит». Понятно, что у армейцев есть семь очков преимущества, но я поставлю все же на Питер. «Зенит» лучше укомплектован, а ЦСКА уязвим из-за того, что есть зависимость от Мусы. Получит нигериец травму, и я не уверен, что Оланаре сумеет его полноценно заменить. Еще один важный плюс в пользу Питера – матч с ЦСКА «Зенит» проведет на своем стадионе.

Кто завоюет вторую путевку в Лигу чемпионов? ЦСКА. У меня нет сомнений, что ЦСКА не повторит того кошмарного спада, который случился в конце прошлого сезона. Армейцы могут потерять первое место, но ниже второго они не опустятся. «Ростов»? Все-таки у клубов было достаточно времени, чтобы оценить «Ростов» и теперь команду будут воспринимать уже очень серьезно. Там есть хорошие исполнители, классный тренер, но все же пока «Ростов» не ровня ни ЦСКА, ни «Зениту», - сказал Ловчев.