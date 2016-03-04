Галицкий: «Краснодар» нельзя назвать успешным»

Владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий не считает свой клуб одним из грандов российского футбола.

"Кроме футбола нет вещей, которые мне приносили бы настоящее удовольствие. Я встречаюсь с нашим главным тренером Кононовым иногда каждый день, иногда — через день, мы гуляем вечерами и обсуждаем все, что происходит в команде.

Можно ли "Краснодар" назвать успешным? Нет. Мы еще ничего не выиграли, ничего не добились, на третьем-пятом местах находимся в лучшем случае, середняки. А в футболе, как известно, есть только одно место – первое", — сказал владелец клуба.

В текущем сезоне РФПЛ 18 "быки" занимают пятое место в турнирной таблице.