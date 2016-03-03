Роналду: «Моя статистика — это результат тяжелой многолетней работы»

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как тяжело ему приходится заниматься на тренировках, чтобы добиваться результата на футбольных полях. Также португалец прокомментировал шансы "сливочных" на победу в Лиге чемпионов.

"Моя статистика — это результат тяжелой многолетней работы. Не хочу терять эту волну, несмотря на возникшие сложности в Примере. "Реал" продолжает выступать в Лиге чемпионов, и этот турнир крайне важен для каждого члена нашего клуба, тем более с учетом того, что никто не выигрывал его чаще нас. Так что не все потеряно.

Талант ничего не стоит без усердной работы. Мне хочется продолжать в том же духе и иметь возможность выигрывать титулы с командой и получать индивидуальные награды, радуя болельщиков", — сказал лидер команды.