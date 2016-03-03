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РФС в 2016 году планирует погасить все долги

3 марта 2016, 15:44
4

Российский футбольный союз пообещал решить все вопросы с задолженностями в 2016 году. Об этом сообщил руководитель контрольно-ревизионной комиссии организации Иван Перонко.

"Финансовая ситуация в РФС по итогам 2015 года кардинально поменялась в лучшую сторону. РФС закончил 2015 год с прибылью, уменьшена кредиторская задолженность, сокращены убытки прошлых лет, достаточно серьезные активы были привлечены и от коммерческой деятельности, и от спонсоров, и от новых спонсоров. Ситуация, по мнению членов комиссии, улучшается. РФС впервые за последние пять лет завершил финансовый год с прибылью, причем достаточно серьезной.

Этот профицит был направлен на погашение задолженностей прошлых лет: кредиторская задолженность была уменьшена, сейчас нет просроченных задолженностей по заработной плате, по налогам. Есть некоторый объем убытков за прошлые года, но в соответствии с российским законодательством и в рамках налогового законодательства убытки списываются. Это вполне нормально.

Самое главное, у РФС есть финансовые активы, за счет которых можно списывать убытки прошлых лет и делать бухгалтерский отчет, баланс достаточно комфортным. Конечно, еще есть и кредиторская задолженность, но она не просроченная, реальная, и РФС работает над их регулированием. Уверен, что в 2016 году все вопросы с задолженностями будут сняты", — сказал он.

Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (4)
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Aztec58
1457013704
Гинер с Макаренко в теме?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457014321
Государственный рэкет населения на Олимпиаду плавно перетекает на ЧМ 2018.
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Alek7183
1457020676
Вот это экономия от увольнения Капелло )
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Garrincha58
1457021915
интересно а откуда бабки? опять Алишера немного потрясли
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