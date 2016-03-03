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  • Уткин и Елагин будут комментировать матчи МЛС на канале Eurosport

Уткин и Елагин будут комментировать матчи МЛС на канале Eurosport

3 марта 2016, 14:54
9

Футбольные комментаторы Василий Уткин и Александр Елагин подписали трудовое соглашение с телеканалом Eurosport.

На этом телеканале они будут комментировать матчи американской лиги МЛС.

"Василий Уткин дебютирует в МЛС в прямом эфире Eurosport 2 во время матчей „Нью-Йорк Сити – “Торонто" (13 марта в полночь мск) и "Филадельфия Юнион" — "Нью-Инглэнд Революшн", а Александр Елагин 6 марта в 21:30 мск прокомментирует на Eurosport 1 матч открытия нового сезона, в котором сразятся "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Торонто", — сообщили в пресс-службе телеканала.

Источник: Р-Спорт
Россия Уткин Василий
Комментарии (9)
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Aztec58
1457006598
Удачи Елагину! И возвращения на Большой футбол!
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Kollljan
1457007295
Во сослали пацанов!!!
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policepnz
1457007931
как же Жиробас со своей сонной болезнью будет по ночам комментить? придется профилактировать литражом!
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калач
1457008243
Уткин крутой, Канделаки бомж
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K8484
1457009116
ну уж лучше чем на Хатч ТВ!!!!
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Dinamo4emp
1457016258
Ну и Канделаки дура.... Как можно Елагина убрать??? это просто....
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Wagarti
1457043390
Ооо! Да Елагин нынче в респекте) Молодцом Санёк!
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