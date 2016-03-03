Уткин и Елагин будут комментировать матчи МЛС на канале Eurosport

Футбольные комментаторы Василий Уткин и Александр Елагин подписали трудовое соглашение с телеканалом Eurosport.

На этом телеканале они будут комментировать матчи американской лиги МЛС.

"Василий Уткин дебютирует в МЛС в прямом эфире Eurosport 2 во время матчей „Нью-Йорк Сити – “Торонто" (13 марта в полночь мск) и "Филадельфия Юнион" — "Нью-Инглэнд Революшн", а Александр Елагин 6 марта в 21:30 мск прокомментирует на Eurosport 1 матч открытия нового сезона, в котором сразятся "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Торонто", — сообщили в пресс-службе телеканала.