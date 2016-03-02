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«Матч ТВ» привезет в Россию главные футбольные трофеи

2 марта 2016, 15:19
4

"Матч ТВ" проведет турне главных футбольных трофеев по России.

С 3 по 6 марта Кубки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка будут представлены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В Москве трофеи можно будет увидеть в универмаге "Цветной" с 3 по 4 марта, в Краснодаре – на стадионе перед матчем "Краснодар" – "Зенит" – 5 марта, а 6 марта – в Санкт-Петербурге в фан-шопе "Зенита" на Невском проспекте.

У посетителей будет возможность увидеть трофеи и сфотографироваться на их фоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Краснодар Зенит
Комментарии (4)
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Sanloko
1456923006
как всегда Россия - это Питер и Москва, ну и Краснодару в этот раз перепало. Вот по такой схеме у нас всё и делится....
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Mateo Kovacic
1456940582
а 6 марта – в Санкт-Петербурге в секс-шопе "Зенита" на Невском проспекте.
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