Канделаки: «Творческий коллектив «Матч ТВ» первый раз встретил меня с презрением»

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки вспоминает о своих первых встречах с сотрудниками и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Встреча с творческим коллективом? Сказать, что мне были не рады – не сказать ничего. Презрение было самой приятной реакцией людей в тот день. И вот когда мы подошли к точке кипения, я спросила" "Ну, хорошо, я не привожу в пример себя, хотя у меня был рекламный контракт на два миллиона долларов. Вы мне сейчас говорите, что вы супер. У кого-то здесь есть контракт хотя бы на сто тысяч долларов? Американские спортивные тележурналисты – звезды. Они не уступают звездам развлекательного телевидения". Мне отвечают: "Ну, тут у нас спортивная журналистика. Нас не одели, не причесали, не подготовили студию, на дали денег на командировку…" Теперь, сказала я, вам сделают всe. Давайте посмотрим, что будет дальше. Кто-то сумеет воспользоваться возможностями, а кому-то они не помогут, потому что нет харизмы и способности меняться перед лицом больших вызовов.

Первая встреча с Алексеем Миллером? Я, конечно, волновалась. Он мог оказаться консервативным человеком. Но нет, про нашу пиар-стратегию сказал так: "Прекрасно, канала еще нет, а про него вовсю говорят. Продолжайте в том же духе", - сказала Канделаки.