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  • Канделаки: «Творческий коллектив «Матч ТВ» первый раз встретил меня с презрением»

Канделаки: «Творческий коллектив «Матч ТВ» первый раз встретил меня с презрением»

2 марта 2016, 13:05
13

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки вспоминает о своих первых встречах с сотрудниками и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Встреча с творческим коллективом? Сказать, что мне были не рады – не сказать ничего. Презрение было самой приятной реакцией людей в тот день. И вот когда мы подошли к точке кипения, я спросила" "Ну, хорошо, я не привожу в пример себя, хотя у меня был рекламный контракт на два миллиона долларов. Вы мне сейчас говорите, что вы супер. У кого-то здесь есть контракт хотя бы на сто тысяч долларов? Американские спортивные тележурналисты – звезды. Они не уступают звездам развлекательного телевидения". Мне отвечают: "Ну, тут у нас спортивная журналистика. Нас не одели, не причесали, не подготовили студию, на дали денег на командировку…" Теперь, сказала я, вам сделают всe. Давайте посмотрим, что будет дальше. Кто-то сумеет воспользоваться возможностями, а кому-то они не помогут, потому что нет харизмы и способности меняться перед лицом больших вызовов.

Первая встреча с Алексеем Миллером? Я, конечно, волновалась. Он мог оказаться консервативным человеком. Но нет, про нашу пиар-стратегию сказал так: "Прекрасно, канала еще нет, а про него вовсю говорят. Продолжайте в том же духе", - сказала Канделаки.

Источник: «Советский спорт»
Россия
Комментарии (13)
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DoNAld DUc
1456915582
"Матч ТВ" Столько пиара было, столько разговоров вокруг этого, бесполезного, "спортивного", да, да в кавычках канала. Трансляций стало в разы меньше, комментаторы новые какие то деревенщины, то чихают в микрофон, то однажды во время матча высмаркаться позволил...
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Asbjorn
1456916075
Да до сих пор с презрением смотрят,сделали канал черте какой,нормальных комментаторов выгнали,оставили Орлова
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Kollljan
1456916622
матч тв для федерального канала сойдет. Что касается спорта и футбола в частности, лучше заплатить немного денежек и купить тарелку нтв+. И можно забыть об матч тв.
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Рулон Обоев
1456916906
А на второй раз с омерзением
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калач
1456917762
пусть валит нахрен верните Уткина
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Etiainen
1456917777
и далеко не последний
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dima556
1456918610
Миллер ей с сарказмом сказал, а она не поняла))
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Borz1
1456922931
большое спасибо за уткина
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Lenine
1456924542
Зажрались... Лучше чтоб как раньше было? =============================
==================== Программа канала "Россия 2" на 01 марта 2015: 15:20 Лыжный спорт. Ч. м. Масс-старт. М. 50 км 17:45 Отдел С.С.С.Р. Фармацевт 18:35 Отдел С.С.С.Р. Свидетели 19:30 Отдел С.С.С.Р. Заложники 20:20 Отдел С.С.С.Р. Наемник 21:10 Отдел С.С.С.Р. Месть 22:05 Отдел С.С.С.Р. Отпуск 22:55 Отдел С.С.С.Р. Танцор 23:45 Большой футбол с Владимиром Стогниенко. ==================
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= А то, что повыгоняли, так, это всегда так, когда новое руководство приходит. Орлова не выгнать: дядя Леша даже за робкую попытку намекнуть на это покарает анально. Так что как выше сказали: сидите и не пиздите
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андрей андреев
1456925245
Тьфу-тьфу-тьфу . Какой контракт? Какой Миллер? Коню (не цска) же ясно как она стала во главе матча(с маленькой буквы)
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