Английские клубы задумались о создании европейской суперлиги

Английские гранды - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" вынашивают идею о создании европейской суперлиги.

На этой неделе представители клубов провели встречу с американским миллиардером Стивеном Россом. На ней стороны обсуждали создание нового турнира - суперлиги. Планируется, что в нем будут участвовать европейские гранды. Клубы будут подписывать с суперлигой специальный контракт и их участие в турнире не будет зависеть от занятого места в национальном чемпионате.

Подобная система действует в баскетбольной евролиге, где практически все клубы имеют длительные контракты на участие в турнире и лишь несколько команд могут пробиться через квалификацию.

Стоит отметить, что разговоры о создании суперлиги периодически появляются уже много лет, но УЕФА каждый раз перехватывал инициативу у клубов и проводил реформы в еврокубках.