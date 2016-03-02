Клопп: «Я идеально подхожу «Ливерпулю»

Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп остается уверен, что его выбрали не зря.

"Я стопроцентно рад пройти это испытание. Чем больше я оцениваю ситуацию, тем лучше все кажется. Почему? Потому что я больше узнаю. Вы можете следить за моей историей.

Я люблю испытания. Будучи моложе, я хотел стать врачом, помогать людям. Я люблю делать перемены и помогать, когда возможно. Не знаю, кого еще рассматривали владельцы, но я идеально подхожу этой команде.

Проблемы есть, но мы способны их решить. Сколько потребуется времени? Время важно. В Англии никто не выигрывает пять или шесть лет подряд, поскольку все команды обеспечены", - сказал Клопп.