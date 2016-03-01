Орлов: «Разве Жирков виноват, что менеджеры «Динамо» развалили клуб?»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением относительно свиста со стороны болельщиков "Зенита" в адрес Юрия Жиркова.

"Жирков достиг в своей карьере практически всего: выигрывал бронзу чемпионата Европы, играл за "Челси". Но Англия не легла ему на душу. Он русский человек и захотел играть в России.

Разве он виноват, что менеджеры "Динамо" развалили клуб? Жирков захотел играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Что здесь плохого?

Переход в "Анжи"? Всегда найдется дьявол, который тебя искушает. Так тогда и случилось, но проект "Анжи" быстро развалился. Юрий оказался в "Динамо", но бело-голубые тоже начали терять позиции. И тут поступает предложение от "Зенита". Почему не пойти?

К тому же у Жиркова повышаются шансы поехать на чемпионат Европы. Посмотрите, какую осень провел Дзюба благодаря партнерам по команде – Данни, Халку и остальным.

Думаю, фанаты "Зенита" скоро прекратят освистывать Юрия. Все же определяет игра на поле. Дзюбу вот уже давно не трогают. Даже Быстрова в итоге приняли. А там ситуация была гораздо сложнее", – сказал Орлов.