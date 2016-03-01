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  • Орлов: «Разве Жирков виноват, что менеджеры «Динамо» развалили клуб?»

Орлов: «Разве Жирков виноват, что менеджеры «Динамо» развалили клуб?»

1 марта 2016, 21:05
5

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился свои мнением относительно свиста со стороны болельщиков "Зенита" в адрес Юрия Жиркова.

"Жирков достиг в своей карьере практически всего: выигрывал бронзу чемпионата Европы, играл за "Челси". Но Англия не легла ему на душу. Он русский человек и захотел играть в России.

Разве он виноват, что менеджеры "Динамо" развалили клуб? Жирков захотел играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Что здесь плохого?

Переход в "Анжи"? Всегда найдется дьявол, который тебя искушает. Так тогда и случилось, но проект "Анжи" быстро развалился. Юрий оказался в "Динамо", но бело-голубые тоже начали терять позиции. И тут поступает предложение от "Зенита". Почему не пойти?

К тому же у Жиркова повышаются шансы поехать на чемпионат Европы. Посмотрите, какую осень провел Дзюба благодаря партнерам по команде – Данни, Халку и остальным.

Думаю, фанаты "Зенита" скоро прекратят освистывать Юрия. Все же определяет игра на поле. Дзюбу вот уже давно не трогают. Даже Быстрова в итоге приняли. А там ситуация была гораздо сложнее", – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Жирков Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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kvm
1456869295
Даже Быстрова в итоге приняли Такие вещи руками не трогают...
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neveldomha
1456900393
Это был одобрительный свист.
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APchelov
1456906875
Конечно. Всему оправдания найдутся. Только вот хотелось бы видеть в команде новичков с новыми фамилиями
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FanatSerj
1456913576
Разве болельщики Зенита виноваты в том, что матчи их любимой команды всегда комментирует Орлов.
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Inks
1457008312
Генка красавец, сравнил анжи с дьяволом))
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