Митрофанов: «Зенит» планирует выйти из-под финансового контроля УЕФА»

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о соответствии клуба требованиям финансового фэйр-плей.

"У нас заключено соглашение с УЕФА по дополнительным контрольным параметрам. Оцениваем нашу динамику положительно. Рассчитываем поставить в ближайшее время вопрос о выходе из-под дополнительных условий финансового контроля. Ближайшее заседание назначено на конец апреля — май. Надеюсь, нам удастся убедить УЕФА. По текущим параметрам мы полностью соответствуем условиям финансового фэйр-плей", - сказал Митрофанов.