Николаев рассудит встречу ЦСКА и «Спартака»

Центральный матч 19-го тура РФПЛ, в котором встретятся ЦСКА и "Спартак", рассудит Алексей Николаев.
Встречу "Краснодара" с "Зенитом" обслужит Сергей Карасев.
ЦСКА — "Спартак": судья — Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор — Сергей Французов (Москва).
"Краснодар" — "Зенит": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
Источник: РФС
ringoz01/