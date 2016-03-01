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Аленичев: «Предъявил претензии всем игрокам «Спартака»

1 марта 2016, 12:23
5

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой своей команды в контрольном матче с "Уралом" (1:2).

"С "Уралом" мы провели два разных тайма. Если в первом тайме выглядели организованно и дисциплинированно, забили красивейший гол, то во втором тайме картина резко поменялась. С чем это связано, мне на данный момент непонятно. Возможно, у ребят появилась какая-то самоуспокоенность, или другие факторы повлияли на игру во втором тайме, в котором мы сыграли гораздо ниже своих возможностей. Допустили две простейшие ошибки, которые привели к пропущенным голам. Надеюсь, что такие подарки мы не будем давать соперникам в официальных играх чемпионата.

Во втором тайме у некоторых игроков чувствовалась вальяжность? Я тоже это заметил, но с чем это связано, непонятно, как я уже говорил. Удивило, что после перерыва мы и в атаке практически ничего не смогли создать. Будет еще время разобрать эту игру и сделать правильные выводы, чтобы не допускать ошибок. После матча я предъявил претензии всем без исключения игрокам в плане игровой дисциплины", - сказал Аленичев.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (5)
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mgordeev
1456825648
Ну хорошо хоть у тренера к тренеру вопросов нет, один Димка работает, остальные филонят.
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cruiff
1456826874
К себе предъяви претензии, физкультурник блин. Скорее бы уволили Аленичева и поставили нормального тренера. Эх, мечты ((
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serhz
1456827316
Скоро игроки предъявят большую претензию этому чудо-тренеру
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fakel-vrn
1456838136
Аленичев: еслиб вся команда работала как я, мы были бы на 1 месте
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hodyrev
1456838481
В чем проблема?в деньгах,да и уровень средней команды от вратаря до нападения,спартак можно сравнить с итальянской пармой,или испанским эльче,или английским кардиффом,селекция,директора никчемные,только школа еще держится
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