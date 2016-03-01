Аленичев: «Предъявил претензии всем игрокам «Спартака»

Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев остался недоволен игрой своей команды в контрольном матче с "Уралом" (1:2).

"С "Уралом" мы провели два разных тайма. Если в первом тайме выглядели организованно и дисциплинированно, забили красивейший гол, то во втором тайме картина резко поменялась. С чем это связано, мне на данный момент непонятно. Возможно, у ребят появилась какая-то самоуспокоенность, или другие факторы повлияли на игру во втором тайме, в котором мы сыграли гораздо ниже своих возможностей. Допустили две простейшие ошибки, которые привели к пропущенным голам. Надеюсь, что такие подарки мы не будем давать соперникам в официальных играх чемпионата.



Во втором тайме у некоторых игроков чувствовалась вальяжность? Я тоже это заметил, но с чем это связано, непонятно, как я уже говорил. Удивило, что после перерыва мы и в атаке практически ничего не смогли создать. Будет еще время разобрать эту игру и сделать правильные выводы, чтобы не допускать ошибок. После матча я предъявил претензии всем без исключения игрокам в плане игровой дисциплины", - сказал Аленичев.