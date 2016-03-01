Телеканал "Матч ТВ" объявил о начале конкурса комментаторов, в рамках которого зрителям предлагается опробовать себя в роли комментатора.

"Многие комментаторы и ведущие нашего канала – Юрий Розанов, Александр Ткачев, Денис Казанский, Михаил Поленов, Павел Занозин, Роман Нагучев, Дмитрий Шнякин – попали в профессию через конкурсы комментаторов. Их пример доказывает, что при должном таланте и энтузиазме состояться в такой специфической профессии как спортивный комментатор порой можно даже без телевизионного опыта и профильного образования.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку с пометкой "Конкурс комментаторов" через личные сообщения в официальном сообществе "Матч ТВ" в социальной сети ВКонтакте, которая является партнером конкурса", - сказано на официальном сайте.