Бубнов: «Игра в Кубке даст ответы на многие вопросы»

Экс-спартаковец Александр Бубнов высказался о матче красно-белых с ЦСКА, который состоится 6 марта в рамках 19-го тура РФПЛ.

"Посмотрим на "армейцев" в кубковой игре с "Уфой". Пока они не в идеальной форме, о чем сами говорят, но к дерби команда уже должна быть готова на 100%. Думаю, с "Уфой" легко не будет: Перевертайло хорошо подготовится. Пока кажется, что "армейцы", если отталкиваться от товарищеских матчей, лучше подготовлены к сезону, чем "Спартак", но игра в Кубке даст ответы на многие вопросы.



Что касается "Спартака", то у красно-белых есть проблема в центральной зоне, в обороне. На мой взгляд, самая надежная связка у них — это Гранат и Боккетти. Что касается группы атаки, то у "Спартака" она очень приличная, и ЦСКА легко здесь не будет. Если команда Аленичева сумеет надежно сыграть в обороне, то у нее шансы будут достаточно высокие. И если "Спартак" выиграет, то заметно улучшит свое турнирное положение, будет реально бороться за место в Лиге чемпионов. Аленичев говорил о чемпионских амбициях. Если команда обыграет лидера, то это уже будут не голословные заявления. Борьба за первые места сильно обострится", - сказал Бубнов.