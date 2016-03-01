Хиддинк: «По падению ван Гаала заметно, что у него есть образование физрука»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал падение наставника "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала в матче 27-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:2).

"Заметно, что у него есть образование преподавателя физкультуры и что он занимался дзюдо. Падение не было жестким, он опустился плавно. Я тоже немного занимался дзюдо, так что могу это повторить, но не буду.

У меня нет черного пояса. Все начинается с белого – тогда ты вообще ничего не знаешь. Затем идут желтый, коричневый, синий и так далее. Я почти добрался до коричневого", – рассказал Хиддинк.