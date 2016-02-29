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  • КДК открыл дело против «Зенита» из-за оскорблений в адрес Жиркова

КДК открыл дело против «Зенита» из-за оскорблений в адрес Жиркова

29 февраля 2016, 20:20
15

В отношении "Зенита" открыто дисциплинарное дело из-за оскорбительных выкриков болельщиков петербургского клуба в адрес полузащитника Юрия Жиркова перед матчем Кубка России против "Кубани" (1:0). Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

– Мы просмотрели видеозапись и приняли решение открыть дисциплинарное дело в отношении "Зенита". Кричали до матча. Делегат, Сергей Куликов, все подробно описал по пиротехнике, а скандирования он не слышал, возможно, был в подтрибунных помещения. Мы просмотрели, что оскорбления были до матча.

– Можете припомнить похожий случай, когда клуб могут наказать за то, что болельщики на домашнем матче оскорбляют своего же игрока?

– Было такое дело. По-моему, когда Роман Широков играл в "Зените", и в ответ на скандирования с трибун он показал жест болельщикам, – сказал функционер.

Отметим, что наказанием в таких случаях может быть штраф или закрытие некоторых секторов стадиона.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Россия Зенит Жирков Юрий
Комментарии (15)
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Inks
1456767664
Бессмысленная эта шарага, кдк
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alp
1456769996
Артурчик то - врун и провокатор )) мата небыло вчера. Это факт
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yurdin
1456770399
Жирок то не жалуется. Он давно знает, что ему все равно, где играть, лишь бы бабки платили приличные.Шлюха.
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Aztec58
1456770416
КДК им.Гинера знает кого, как и на сколько, ага.
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Лыков
1456771188
Нужен бунт, надоел этот Мутко. Уверен что по его приказу зенит скучает сборную который год подряд. И потом ужесточают лимит. Неужели они думают что кокониноит и Рязанцев посмотрят на Халка и начнут рвать любую оборону?
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Aztec58
1456773333
Помнится, когда после перехода в Анжи Магомед Жиркоев вышел на матч сборной, то болельщики устроили ему форменную обструкцию, как видим, не последнюю.
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Zeff
1456778374
Жирков больше за Зенит играть не сможет.
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DIDI 23
1456790020
КДК точно знает с кого можно бабла по больше срубить.
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REDWHITE_
1456810767
Уже надоело писать, что проще закрыть этот недоклуб, а прыщавых малолеток к узбекам гастарбайтерами))
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fakel-vrn
1456811852
кдк должна наказать Жиркова))
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