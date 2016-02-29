КДК открыл дело против «Зенита» из-за оскорблений в адрес Жиркова

В отношении "Зенита" открыто дисциплинарное дело из-за оскорбительных выкриков болельщиков петербургского клуба в адрес полузащитника Юрия Жиркова перед матчем Кубка России против "Кубани" (1:0). Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

– Мы просмотрели видеозапись и приняли решение открыть дисциплинарное дело в отношении "Зенита". Кричали до матча. Делегат, Сергей Куликов, все подробно описал по пиротехнике, а скандирования он не слышал, возможно, был в подтрибунных помещения. Мы просмотрели, что оскорбления были до матча.

– Можете припомнить похожий случай, когда клуб могут наказать за то, что болельщики на домашнем матче оскорбляют своего же игрока?

– Было такое дело. По-моему, когда Роман Широков играл в "Зените", и в ответ на скандирования с трибун он показал жест болельщикам, – сказал функционер.

Отметим, что наказанием в таких случаях может быть штраф или закрытие некоторых секторов стадиона.