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Ещенко: «В «Динамо» рассчитывают на мой опыт»

29 февраля 2016, 12:32
1

Защитник "Динамо" Андрей Ещенко рассказал о своем возвращении в московский клуб. По словам футболиста, в свое время он не смог закрепиться в команде из-за того, что "не выкладывался, как надо".

– В 2006-м как было в "Динамо"?

– Был звездный состав. Я приехал в аренду из "Динамо" киевского. Я тогда радовался, что перешел в чемпионат России. В киевском "Динамо" психологически не очень хорошо себя чувствовал. Не особо был в коллективе, быстрее домой после тренировок хотел вернуться... Не был с командой вместе. Это и повлияло.

– А в московском "Динамо" почему не закрепились? Потому что коллектив был разобщенный?

– Не из-за этого. Наверное, из-за того, что не выкладывался, как надо. Был рад, что приехал в Россию. На этом и успокоился. А сейчас психологически себя чувствую отлично. Опыт какой-то есть, много игр провел. Поэтому сейчас не должно быть проблем.

– Это Андрей Кобелев тогда принимал решение расстаться с вами?

– Не думаю. Тогда тоже кризисная ситуация была. Футболистов стали продавать, арендованные тоже уходили. Права на меня принадлежали киевскому "Динамо", поэтому я уехал. Плюс своим воспитанникам стали в "Динамо" доверять, тогда тоже такой курс провозгласили. Начали играть Комбаровы, Гранат.

Меня взяли, чтобы конкуренцию составил, чтобы молодые не расслаблялись. На мой опыт рассчитывают. Из "Динамо" много игроков ушло. Но в целом по именам у команды хорошая не только защита, но и средняя линия.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Ещенко Андрей
Комментарии (1)
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Dammit
1456745634
Главная ошибка - уход из "Локо" в "Анжи". сейчас бы карьера была на другом уровне.
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