Мостовой: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА в дерби, армейцев затрясет»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что борьбу за медали в весенней части чемпионата России будут вести пять команд.

"ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Ростов" будут однозначно до конца бороться за медали. Представьте, что в столичном дерби "красно-белые" обыграют "красно-синих", а "Зенит" и "Ростов" победят в первом после перерыва туре.

Ростовчане тогда настигнут лидера, а отрыв ЦСКА от питерцев и спартаковцев сократится до четырех очков. Не исключаю, что тогда армейцев затрясет, поскольку затем у них будет выезд в Ростов-на-Дону, а там и до игры с "сине-бело-голубыми" рукой подать - через тур.