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  • Макманаман: «Чтобы соперничать с «Барселоной», «Реалу» необходимо потратить триллион фунтов»

Макманаман: «Чтобы соперничать с «Барселоной», «Реалу» необходимо потратить триллион фунтов»

28 февраля 2016, 07:53
4

Бывший полузащитник "Реала" Стив Макманаман считает, что мадридскому клубу в ближайшее время будет тяжело соперничать с "Барселоной".

"Думаю, Зизу станет замечательным тренером. Но тот факт, что ему приходится состязаться с такой "Барселоной", говорит, что будет очень сложно. Тем более, лучшим игроком "Реала" с большим отрывом является Роналду, а ему уже 31 год. Не знаю, наступает ли конец его эпохи доминирования, но он точно оказался по худшую сторону 30-летнего рубежа. В то же время "Барса" становится все лучше и лучше.

У них собрана замечательная команда, и "Реалу" будет очень тяжело поймать каталонцев в ближайшие пару лет, если только мадридцы не потратят триллион фунтов. Но сейчас из-за трансферного запрета это невозможно. Но я думаю, что Зидан — это в любом случае замечательный тренер для "Реала",- сказал Макманаман.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Реал
Комментарии (4)
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Kano
1456651206
Видно сразу, великий экономист, финансист и бухгалтер в одном лице.
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Aza23becks
1456658623
Если бы Перес понимал футбол и ставил его во главу угла, могли уже давно доминировать везде
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Hiddink95
1456661660
Перес: "А чё, неплохая идея!" =)
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Himik007
1456732302
Денги не главное пример Лестер
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