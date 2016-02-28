Макманаман: «Чтобы соперничать с «Барселоной», «Реалу» необходимо потратить триллион фунтов»

Бывший полузащитник "Реала" Стив Макманаман считает, что мадридскому клубу в ближайшее время будет тяжело соперничать с "Барселоной".

"Думаю, Зизу станет замечательным тренером. Но тот факт, что ему приходится состязаться с такой "Барселоной", говорит, что будет очень сложно. Тем более, лучшим игроком "Реала" с большим отрывом является Роналду, а ему уже 31 год. Не знаю, наступает ли конец его эпохи доминирования, но он точно оказался по худшую сторону 30-летнего рубежа. В то же время "Барса" становится все лучше и лучше.

У них собрана замечательная команда, и "Реалу" будет очень тяжело поймать каталонцев в ближайшие пару лет, если только мадридцы не потратят триллион фунтов. Но сейчас из-за трансферного запрета это невозможно. Но я думаю, что Зидан — это в любом случае замечательный тренер для "Реала",- сказал Макманаман.