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  • Абрамов: «Даже хороший форвард не помог бы «Спартаку» в борьбе за зону Лиги чемпионов»

Абрамов: «Даже хороший форвард не помог бы «Спартаку» в борьбе за зону Лиги чемпионов»

27 февраля 2016, 18:40
5

По мнению футбольного агент Владимира Абрамова, "Спартак" не способен претендовать на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона, даже если бы в их составе появился еще один качественный игрок атакующей линии.

"У "Спартака" хороший состав. Мне не совсем понятно, для чего клуб хотел приобрести еще одного форварда. Чтобы занять более высокое место? Так они и так высоко сейчас в таблице. Даже если они приобретут еще одного классного форварда, им все равно первого место не занять, и второго тоже. Скромность и еще раз скромность. Нужно чаще говорить об этом руководству команды, чтобы эта скромность перешла к их болельщикам, – отметил Абрамов.

Напомним, после 18-ти туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на семь очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (5)
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Диктор
1456587946
Вообще не понимаю-зачем печатать мнения очередного фуф-ло-гона
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alexproff
1456588368
Это объективно. Серьезной команды пока нет
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Apocalypse
1456590010
Мозги и ещё раз мозги надо иметь этому агенту.
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Каратель помойников
1456630553
а что такое абрамов? очередной квакающий червяк,решивший заработать грош неся чушь в адрес Спартака? у него какая задача?-игроков устраивать и деньги с этого иметь,какого спрашивается уя это специалисто рассуждает о клубных делах,трансферах клуба и прочем.пусть занимается своими делами
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