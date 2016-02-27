Абрамов: «Даже хороший форвард не помог бы «Спартаку» в борьбе за зону Лиги чемпионов»

По мнению футбольного агент Владимира Абрамова, "Спартак" не способен претендовать на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона, даже если бы в их составе появился еще один качественный игрок атакующей линии.

"У "Спартака" хороший состав. Мне не совсем понятно, для чего клуб хотел приобрести еще одного форварда. Чтобы занять более высокое место? Так они и так высоко сейчас в таблице. Даже если они приобретут еще одного классного форварда, им все равно первого место не занять, и второго тоже. Скромность и еще раз скромность. Нужно чаще говорить об этом руководству команды, чтобы эта скромность перешла к их болельщикам, – отметил Абрамов.

Напомним, после 18-ти туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на семь очков.