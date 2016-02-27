Доля Усманова в «Арсенале» увеличилась до 30,04%

Бизнесмен из России Алишер Усманов увеличил свою долю в "Арсенале", приобретя 18 965 акций. Теперь она составляет 30,04%.

"Я привержен "Арсеналу" и с гордостью буду сохранять свою долю в качестве долгосрочных инвестиций. Моя семья получит удовольствие и извлечет выгоду для будущих поколений.

Хочу только лучшего для "Арсенала" и готов сделать все необходимое, чтобы обеспечить клубу успех", – отметил Усманов.

По оценкам Forbes состояние Усманова составляет 9,2 миллиарда фунтов. Напомним, наибольший пакет акций "канониров" (67%) принадлежит Стэну Кронке.