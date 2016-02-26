Колосков: «Про выплаты мне со стороны Блаттера» все забыли»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вопрос о денежных выплатах ему со стороны Зеппа Блаттера закрыт. Ранее сообщалось, что комитет по этике ФИФА расследует обстоятельства, при которых от Блаттера Колоскову был совершен денежный перевод в размере 100 тысяч долларов..

"Про это давно уже все забыли. Я вчера общался с Блаттером и на эту тему. Блаттер четко сказал на апелляционном комитете, за что все эти выплаты были сделаны, и всех эти объяснения устроили. Этот вопрос здесь никого не интересует. Тема полностью закрыта", – сказал Колосков.