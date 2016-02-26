Инфантино: «Печальные времена позади, пора вернуться к футболу»

Новый президент ФИФА Джанни Инфантино произнес речь после своего избрания на этот пост.

"Я принимаю результат этих выборов. Спасибо.

Мы восстановим имидж ФИФА, все будут аплодировать нам и вам. Все должны гордиться ФИФА и тем, что мы делаем вместе.

Я хочу быть президентом для всех вас, для всех 209 национальных ассоциаций. Перед выборами я ездил по всему миру и продолжу это делать.

Я хочу работать вместе со всеми вами, чтобы вывести ФИФА в новую эпоху, где центральное место будет занимать футбол.

Дамы и господа, пришло время вернуться к футболу. Футбол и ФИФА прошли через печальные времена, но эти времена позади", сказал Инфантино.