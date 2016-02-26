«Динамо» арендовало Ещенко

Защитник "Анжи" Андрей Ещенко перешел в "Динамо" на правах аренды.

Сообщается, что договор футболиста с московским клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом розыгрыше РФПЛ Ещенко сыграл за "Анжи" 16 матчей.

"Приятно вернуться в "Динамо" и снова стать частью клуба с большой историей и великими традициями. 10 лет назад я был молодой, неопытный, поэтому не получилось остаться в "Динамо". Сейчас все будет по-другому, и я постараюсь принести максимальную пользу клубу. Моя цель на ближайшее время – выходить в стартовом составе и добиваться положительного результата с командой. Уверен, у нас все получится", – прокомментировал сам Ещенко свой переход.