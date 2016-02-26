Первый раунд выборов президента ФИФА не выявил победителя

На проходящих в швейцарском Цюрихе выборах нового главы ФИФА завершился первый раунд голосования. По его итогам Джанни Инфантино набрал 88 голосов, шейх Салман бен Ибрагим Аль Халифа — 85, принц Иордании Али бен аль-Хусейн — 27, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань — 7.

Формально победителем первого тура голосования стал Инфантино, однако ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов, необходимых для победы на выборах в первом туре. Таким образом, в ближайшее время в Цюрихе будет проведен второй раунд, в котором для победы необходимо будет набрать больше половины голосов (104).