Сексвале снял свою кандидатуру с выборов президента ФИФА

Бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале снялся с выборов нового главы ФИФА. О своем решении африканец сообщил на конгрессе ФИФА, на котором в ближайшее время начнется голосование.

"Я надеюсь, что один из этих четырех претендентов приведет организацию к тому, что ее однажды возглавит женщина. Я призываю вас выбрать такого президента, который выведет нас из маразма, восстановит доверие к нашей организации и вернет нас к основам, на которых она базировалась", - прокомментировал Сексвале снятие своей кандидатуры.