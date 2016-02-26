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Дзюба заинтересовал «Лацио»

26 февраля 2016, 15:48
15

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов итальянского "Лацио". Сообщается, что римский клуб в ближайшее летнее трансферное окно будет вести активные поиски нового форварда, так как команду, вероятнее всего, покинет Мирослав Клозе, принявший решение закончить карьеру, а также Алессандро Матри, который вернется в "Милан" по окончании срока аренды.

Дзюба является одним из вариантов усиления линии атаки "орлов". По данным источника, сумма возможного трансфера оценивается в 10-15 миллионов евро. Такими деньгами римляне смогут располагать в случае выгодной продажи полузащитника Фелипе Андерсона.

В текущем сезоне за "Зенит" Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 16 голов и отдал шесть голевых передач.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Лацио Зенит Дзюба Артем
Комментарии (15)
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007R
1456491037
зенит не отпустит
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REDWHITE_
1456491315
В Италии бензин дорог, решили бревна в России покупать
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APchelov
1456492107
Дзюба=Клозе! Фантастика! Артёма теперь до лета не покинет головокружение
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Asbjorn
1456493117
Хотел бы играть за бугром,давно бы уехал, предложения были,но там столько платить не будут
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pablo 845
1456495361
А что,непллохой вариант
Ответить
roman230582
1456496783
Это копейки для Зенита, только если сам Дзюбиньо захочет, а он наверно уже видит себя в топ клубе.
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sold93
1456508738
пока не загубил карьеру, лучше уехать
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199077
1456509328
Даже вонючий Сапог здесь))) гы-гы бомжи везде нагадить успевают))
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Нигма
1456511194
Туалеты будет чистить?
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1456555639
Пусть лучше Кокорина забирают!!!
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