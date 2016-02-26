Дзюба заинтересовал «Лацио»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов итальянского "Лацио". Сообщается, что римский клуб в ближайшее летнее трансферное окно будет вести активные поиски нового форварда, так как команду, вероятнее всего, покинет Мирослав Клозе, принявший решение закончить карьеру, а также Алессандро Матри, который вернется в "Милан" по окончании срока аренды.

Дзюба является одним из вариантов усиления линии атаки "орлов". По данным источника, сумма возможного трансфера оценивается в 10-15 миллионов евро. Такими деньгами римляне смогут располагать в случае выгодной продажи полузащитника Фелипе Андерсона.

В текущем сезоне за "Зенит" Дзюба сыграл в 28 матчах, забил 16 голов и отдал шесть голевых передач.