«Динамо» отказывается комментировать возможный переезд в «Лужники»

Пресс-служба московского "Динамо" отказывается комментировать информацию о возможном переезде команды на стадион "Лужники".

"Я не буду комментировать информацию по поводу переезда "Динамо" на стадион "Лужники". Могу сказать только, что у нас есть действующий контракт с "Ареной Химки", и мы его полностью выполняем", - заявил пресс-атташе "Динамо" Константин Алексеев.

Напомним, что ранее появились сообщения о том, что бело-голубые могут переехать в "Лужники" в конце 2016 года, когда арена будет введена эксплуатацию.