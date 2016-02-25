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Карпин: «Не думаю, что курение приносит огромный вред»

25 февраля 2016, 16:13
11

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин рассказал о вредных привычках футболистов.

– Еще о насущном. Недавно прошла новость, что полузащитника "Локомотива" Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро за майку с Путиным. А какой был самый большой штраф у вас?
– За опоздание, наверно. Было еще за курение.

– Где курили?
– На улице, в аэропорту. Еще в бытность игроком "Спартака".

– Романцев поймал?
– Нет. Администратор, по-моему.

– Сильно оштрафовали?
– На два доллара, кажется.

– Со скольких лет вы курите?
– С 19.

– Курение влияет на здоровье спортсмена? И как вам удается находиться в столь хорошей форме, употребляя никотин?
– Не думаю, что это приносит огромный вред. Алкоголь, никотин – все должно быть в меру. На своем опыте знаю: если тренируешься и играешь, выкуривая по 5-6 сигарет в день, то курение не вредит вообще. Если курить одну-две пачки в день, тогда, наверное, вредит. А так весь никотин выходит очень быстро.

– Если вы увидите футболиста вашей команды с сигаретой, то просто пройдете мимо?
– Да. Приведу пример. В 1990-е мы ездили на мини-футбольные турниры в Германию. Там футболисты "Вердера" и "Баварии" в автобусе курили сигареты и пили пиво. Для нас это был шок. А там это нормальное явление. И это профессионалы, которые играли в топ-клубах. Помню, когда мы только переехали в Испанию, были в недоумении: там перед матчем на столе стояло вино – для нас это был нонсенс. Поэтому мне странно слышать, что футболистам нельзя пиво или вино. Но всего должно быть в меру. У нас в советское время если попадала бутылка на стол, все заканчивалось ящиком.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий
Комментарии (11)
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Zeff
1456410347
Валере только это и осталось. Реклама водки и сигарет.
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Сармат Ростов
1456413029
Молодца, Всё по делу сказано!!!
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headdevil
1456413591
И зачем это публиковать?
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Aztec58
1456414908
В 1991г., когда закончилось советское время, Карпину было 22 года и куча ящиков за спиной, ага. И как же не спился, а?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1456415173
Правящий режим способствующий продаже алкоголя и табака не думает о будущем нации. Завтрашнее будущее - это сегодняшнее настоящее.
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Alek7183
1456423039
Глупость сказал, а ведь молодёжь может поверить и это грустно.
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Сергей Свояк
1456424695
Глупый человек. Нельзя говорить об алкоголе и курении в положительном русле. Если сам куришь,кури в тихомолку,а его слова молодёжь примет как норму. Пропаганда. Вот олень. Теперь я его буду воспринимать иначе.
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Сергей Свояк
1456424890
Карпин слабоумный
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Сармат Ростов
1456426370
Почитал отзывы-на душе легко стало!!! Ну мля как хорошо, когда тут все некурящие да непьющие собрались!!! К зеркалу подойдите, и ещё раз повторите, что тут понаписали, праведники)))
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