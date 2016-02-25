Карпин: «Не думаю, что курение приносит огромный вред»

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин рассказал о вредных привычках футболистов.
– Еще о насущном. Недавно прошла новость, что полузащитника "Локомотива" Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро за майку с Путиным. А какой был самый большой штраф у вас?
– За опоздание, наверно. Было еще за курение.
– Где курили?
– На улице, в аэропорту. Еще в бытность игроком "Спартака".
– Романцев поймал?
– Нет. Администратор, по-моему.
– Сильно оштрафовали?
– На два доллара, кажется.
– Со скольких лет вы курите?
– С 19.
– Курение влияет на здоровье спортсмена? И как вам удается находиться в столь хорошей форме, употребляя никотин?
– Не думаю, что это приносит огромный вред. Алкоголь, никотин – все должно быть в меру. На своем опыте знаю: если тренируешься и играешь, выкуривая по 5-6 сигарет в день, то курение не вредит вообще. Если курить одну-две пачки в день, тогда, наверное, вредит. А так весь никотин выходит очень быстро.
– Если вы увидите футболиста вашей команды с сигаретой, то просто пройдете мимо?
– Да. Приведу пример. В 1990-е мы ездили на мини-футбольные турниры в Германию. Там футболисты "Вердера" и "Баварии" в автобусе курили сигареты и пили пиво. Для нас это был шок. А там это нормальное явление. И это профессионалы, которые играли в топ-клубах. Помню, когда мы только переехали в Испанию, были в недоумении: там перед матчем на столе стояло вино – для нас это был нонсенс. Поэтому мне странно слышать, что футболистам нельзя пиво или вино. Но всего должно быть в меру. У нас в советское время если попадала бутылка на стол, все заканчивалось ящиком.