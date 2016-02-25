Карпин: «Не думаю, что курение приносит огромный вред»

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин рассказал о вредных привычках футболистов.

– Еще о насущном. Недавно прошла новость, что полузащитника "Локомотива" Тарасова оштрафовали на 300 тысяч евро за майку с Путиным. А какой был самый большой штраф у вас?

– За опоздание, наверно. Было еще за курение.



– Где курили?

– На улице, в аэропорту. Еще в бытность игроком "Спартака".



– Романцев поймал?

– Нет. Администратор, по-моему.



– Сильно оштрафовали?

– На два доллара, кажется.



– Со скольких лет вы курите?

– С 19.



– Курение влияет на здоровье спортсмена? И как вам удается находиться в столь хорошей форме, употребляя никотин?

– Не думаю, что это приносит огромный вред. Алкоголь, никотин – все должно быть в меру. На своем опыте знаю: если тренируешься и играешь, выкуривая по 5-6 сигарет в день, то курение не вредит вообще. Если курить одну-две пачки в день, тогда, наверное, вредит. А так весь никотин выходит очень быстро.



– Если вы увидите футболиста вашей команды с сигаретой, то просто пройдете мимо?

– Да. Приведу пример. В 1990-е мы ездили на мини-футбольные турниры в Германию. Там футболисты "Вердера" и "Баварии" в автобусе курили сигареты и пили пиво. Для нас это был шок. А там это нормальное явление. И это профессионалы, которые играли в топ-клубах. Помню, когда мы только переехали в Испанию, были в недоумении: там перед матчем на столе стояло вино – для нас это был нонсенс. Поэтому мне странно слышать, что футболистам нельзя пиво или вино. Но всего должно быть в меру. У нас в советское время если попадала бутылка на стол, все заканчивалось ящиком.