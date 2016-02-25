Поставщик кресел: «Сидения на стадионе «Динамо» будут доработаны»

Юрий Павлов, управляющий партнер компании Concept, прокомментировал информацию о том, что новые сидения на стадионе "Динамо" можно сломать за пять секунд.

"Наша сегодняшняя задача заключалась в том, чтобы выявить уязвимые места кресел. Сидения будут доработаны. Отошлем сломанные образцы на фабрику. Будут переработаны крепления и даже изменен материал, из которого был сделан крепеж. Что касается самих кресел, то болельщики ими довольны. После работы над ошибками проведем еще один тур испытаний", - сказал Павлов.