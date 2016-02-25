Директор клуба болельщиков «Динамо»: «Новые кресла напоминают сидения, установленные женой Лужкова»

Исполнительный директор клуба фанатов московского "Динамо" Алексей Пименов раскритиковал кресла на строящемся стадионе "Динамо".

"Тест не пройден. Кресла отлетают за секунду. И напоминают сидения, установленные женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Батуринские кресла отламывались с одного удара. Новые сидения российской разработки ничем не отличаются.



Нужно учитывать, что отломанное кресло может являться определенным орудием и быть использовано массово", - сказал Пименов.