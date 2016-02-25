К ЧМ-2018 в России нарисуют памятную банкноту

Студенты 25 художественных вузов России предложат свои идеи оформления памятной сторублевой банкноты, которая будет посвящена чемпионату мира-2018, сообщает itsmycity.ru.

Акция берет свой старт 25 февраля, а к участию в ней допущены представители учебных заведений из 11 городов. Итоги конкурса организаторы обещают опубликовать 20 апреля.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске и Волгограде.