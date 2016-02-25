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К ЧМ-2018 в России нарисуют памятную банкноту

25 февраля 2016, 10:16
2

Студенты 25 художественных вузов России предложат свои идеи оформления памятной сторублевой банкноты, которая будет посвящена чемпионату мира-2018, сообщает itsmycity.ru.

Акция берет свой старт 25 февраля, а к участию в ней допущены представители учебных заведений из 11 городов. Итоги конкурса организаторы обещают опубликовать 20 апреля.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске и Волгограде.

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (2)
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ЖОРРО
1456386097
Ух ты,круто!Ростов-на-Дону два раза написали,значит там будет больше всего игр...))))ахаха
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plehanov6
1456413784
Не совсем понял?! А куда Екатеринбург продали???
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