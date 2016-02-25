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Карпин: «При Федуне в «Спартак» не вернусь»

25 февраля 2016, 09:34
8

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое возможное возвращение в московскую команду.

"При Федуне мое возвращение в "Спартак" исключено. Не знаю, как с его стороны, а с моей – да. "Спартак" уже находится на топ-уровне — по всему. Разве топ-клубами считаются только чемпионы? "Арсенал" сколько уже не брал этот титул? "Спартак" участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы много раз за последние 10 лет. Топ-клуб? Да, это один из топ-клубов", — заявил Карпин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Федун Леонид
Комментарии (8)
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Рулон Обоев
1456382418
Сам себе сидя на кухне прокомментировал, а затем опрокинул стакан и пошел спать
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Asbjorn
1456385121
Ты и без Федуна не нужен
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brhr
1456386233
И Федуна и Карпина - в кайрат! Что один не может контролировать процесс в клубе, что второй ! Братья по ....
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росс
1456392915
А без Федуна какому ещё дураку РФПЛ ты нужен???!!! Если только есть на свете футбольный Бог, то он должен навечно отлучить этого ................ ОТ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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апоголлл
1456393935
товарищи лошадники и бомжатники валите на... с этой страницы.задолбали гавноеды у вас все время спартак отстой .а кони и бомжи супер так-вот идиоты без спартака вся лига будет отстой
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