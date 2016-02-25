Карпин: «При Федуне в «Спартак» не вернусь»

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое возможное возвращение в московскую команду.

"При Федуне мое возвращение в "Спартак" исключено. Не знаю, как с его стороны, а с моей – да. "Спартак" уже находится на топ-уровне — по всему. Разве топ-клубами считаются только чемпионы? "Арсенал" сколько уже не брал этот титул? "Спартак" участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы много раз за последние 10 лет. Топ-клуб? Да, это один из топ-клубов", — заявил Карпин.