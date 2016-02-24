Кокорин: «Обговаривали с тренером три позиции для меня»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

– Вы уже несколько недель в команде. Нравится вам в "Зените"?

– Все очень нравится, да. Только недавно мы приехали в Петербург, но уже обустроились, потренировались. Так что привыкаем, все отлично.

– У вас в Лиссабоне была возможность ударить по воротам, но защитник блокировал, потом неприятный момент у своих ворот. Чего не хватило? Тонуса?

– Хотел пробить, но почему-то передумал, принял неверное решение. А в конце – просто не хотел выбивать мяч вперед, думал сохранить его, но соперник прочитал.

– На какой позиции вам было бы в "Зените" наиболее комфортно?

– Мы обговаривали с тренером три позиции – и нападающего, и под нападающим, в том числе слева и справа. А дальше – как ему будет виднее, какой будет схема, так и буду играть, – сказал Кокорин.