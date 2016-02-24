В матче с «Арсеналом» «Барселона» забила свой 10000-й гол

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" "Барселона" выиграла со счетом 2:0 и достигла отметки в десять тысяч голов в официальных матчах.

Автором обоих мячей стал Лионель Месси, который и является лучшим бомбардиром клуба с 441 точным ударом.

Первый официальный гол каталонцы забили в 1901 году – этот мяч на счету Жоржа Жирвана. Таким образом, чтобы забить десять тысяч мячей "Барселоне" понадобилось 115 лет. За это время каталонцы сыграли 4375 матчей, а средняя результативность составила 2,28 гола за игру.