Месси: «Мы провели отличный матч против очень хорошей команды»

Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Арсенала" (2:0), в котором он отметился двумя забитыми мячами.

"Мы провели отличный матч против очень хорошей команды. Доволен тем, что все наши усилия не пропали даром.

В первом тайме игроки "Арсенала" хорошо страховали друг друга, они очень сильны физически, но мы знали, что во втором тайме ситуация изменится. У нас появилось больше свободных зон и возможностей для контратак, которыми мы с радостью воспользовались.

Судьба противостояния еще не решена. Мы не первый раз играем с "Арсеналом", знаем, на что он способен, это хорошая команда, так что еще ничего не ясно.

К счастью, удалось забить пенальти. В этом сезоне мы не реализовали несколько 11-метровых, поскольку вратари все больше изучают нас", – отметил Месси.

Напомним, что ответная встреча "Барселона" – "Арсенал" состоится 16 марта.